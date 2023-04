Festival de musique Vibre! Dans la métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Festival de musique Vibre! Dans la métropole, 26 mai 2023, Bordeaux. Festival de musique Vibre! 26 mai – 11 juin Dans la métropole Tarifs en ligne. Sur réservation. Programme Vendredi 26 mai Concert – Leonkoro Quartet

20h

Château Lafite Rothschild Samedi 27 mai Concert table ronde – Quatuor Modigliani

16h – La Machine à Musique

20h – Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Dimanche 28 mai Concert Miksi

16h30, 18h & 20h30 – Le Garage Moderne Mardi 30 mai Concert – Novo Quartet

20h – Théâtre La Pergola Mercredi 31 mai Concert – Quatuor Magenta & La Compagnie Rêvolution

20h – Agora du Haut-Carré Jeudi 01 juin Concert – Velvet Quartet

20h – Hôtel de ville de Bordeaux Samedi 03 juin Concert – Quatuor Elmire

20h – Musée Mer Marine Dimanche 04 juin Concert – Quatuor Prométhée : 11h – Grand-Théâtre de Bordeaux

Concert – Jerusalem Quartet : 15h – Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Samedi 10 juin Concert – Quatuor Hanson

19h – Église Saint-Martin de Listrac Dimanche 11 juin Concert de clôture – Quatuor Voce / Miksi & Pygmalion

15h – Domaine de Noris Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://vibrefestival.com/festival/programme/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T22:00:00+02:00

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00 musique classique

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Dans la métropole Adresse Bordeaux Métropole Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Dans la métropole Bordeaux

Dans la métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Festival de musique Vibre! Dans la métropole 2023-05-26 was last modified: by Festival de musique Vibre! Dans la métropole Dans la métropole 26 mai 2023 bordeaux Dans la métropole Bordeaux

Bordeaux Gironde