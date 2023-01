Itinéraires des photographes voyageurs – 32e édition Dans la métropole, 5 avril 2023, Bordeaux.

Itinéraires des photographes voyageurs – 32e édition 5 – 30 avril Dans la métropole

Entrée libre.

Rendez-vous dans les sites culturels métropolitains du 5 au 30 avril pour découvrir le travail photographique de nombreux artistes !

Dans la métropole Bordeaux Métropole Chartrons Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.itiphoto.com »}]

Du 5 au 30 avril 2023, à Bordeaux, le festival Itinéraires des photographes voyageurs invite le public dans les principaux lieux culturels publics et privés de la métropole aquitaine, autour de 18 expositions présentant le travail de photographes, à la découverte de regards contemporains et singuliers sur notre planète.

Le festival a accompagné l’évolution de la photographie au rythme des révolutions techniques et stylistiques, en veillant à présenter les formes de photographies d’auteurs les plus diverses.

8 lieux accueillent cette 32e édition et proposent aux visiteurs d’effectuer leur propre itinéraire au fil des expositions, et de découvrir ainsi le travail de photographes auteurs professionnels confirmés ou issus de la nouvelle génération.

À partir du 5 avril, l’intégralité des expositions présentées lors du festival, sont consultables sur le portail de la manifestation www.itiphoto.com.

WEEK-END DE RENCONTRES – 7 ET 8 AVRIL 2023

Comme chaque année, le public est invité à suivre librement le parcours du festival en compagnie des photographes invités le temps d’un week-end de rencontres et d’échanges autour du travail de chaque auteur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T09:00:00+02:00

2023-04-30T17:00:00+02:00