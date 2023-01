Blaye au comptoir : 16ème édition Dans la métropole, 2 février 2023, Bordeaux.

Entrée libre.

Blaye au Comptoir à Bordeaux revient pour une 16e édition ! Au programme : partage, convivialité et 1er verre de dégustation offert !

Dans la métropole Bordeaux Métropole Chartrons Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bordelais et bordelaises, l’heure est à la dégustation et au partage. Depuis plus de 15 ans , l’opération Blaye au Comptoir à Bordeaux permet aux habitants de la capitale girondine de découvrir et rencontrer des vignerons locaux et de déguster des cuvées intimes, singulières et remplies d’histoire.

Cette année, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux investissent les restaurants, caves et bars à vin les jeudi 2 et vendredi 3 février. Un rendez vous incontournable qui séduit autant les professionnels que les amateurs de vins.

« Blaye au Comptoir est un temps fort pour les vignerons de l’appellation. Ces deux jours de rencontre sont essentiels pour faire découvrir ou (re)découvrir les vins de Blaye et révéler aux bordelais et bordelaises les visages des vignerons qui se cachent derrière chaque bouteille. Leur histoire, leurs valeurs, le urs savoir faire et leur terroir font toute la richesse et la diversité d es vins d e Blaye Côtes de Bordeaux ! » explique Nicolas Carreau, Président de l’appellation.

En 2023, il y en aura pour tous les goûts Restaurants, bistros, caves ou bars à vin, cette année les vignerons seront partout ! À commencer par le très réputé Quatrième Mur qui participe pour la première fois en accueillant Eric Billières du Domaine du Cassard. S’ajoutent à cette institution bordelaise, des bistros traditionnels comme Le Puy Paulin (partenaire du Château Le Camplat ) ou Chez le Pépère (partenaire du Château Maison Neuve participant à l’opération depuis de nombreuses années . Enfin, les caves à vin feront également le plein d’animations ! Yann Couturier du Château Puynard sera notamment au Clos des Remparts et les visiteurs de Vin Sens à Bègles auront le plaisir de rencontrer Caroline Bourcier du Château Haut Bourcier.

Rendez-vous dans les restaurants, caves à vin et bars les 2 et 3 février !



