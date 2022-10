Festival TRENTE TRENTE, 20ème édition Dans la métropole, 12 janvier 2023, Bordeaux.

Trente Trente revient pour vous offrir une vision plurielle et pointue de la création contemporaine et ce, durant deux semaines !

À vos agendas ! La prochaine édition de TRENTE TRENTE, portée par la Cie Les Marches de l’Été, se tiendra du 12 janvier au 02 février 2023 dans la métropole bordelaise ainsi qu’à Boulazac et La Rochelle, et présentera 29 artistes et compagnies. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des formes courtes hybrides et pluridisciplinaires et de propositions artistiques sans concession, bien loin des sentiers battus.

Danse, théâtre, cirque, performances… surprenant par son format – trente secondes, trente minutes… – et sa programmation, TRENTE TRENTE offre une vision plurielle et pointue de la création contemporaine et réunit chaque année depuis près de 20 ans des propositions artistiques de haute volée aux croisements des disciplines. Dédié aux formes courtes engagées et expérimentales, TRENTE TRENTE convie à découvrir sous forme de parcours une trentaine de propositions audacieuses, valorisant la richesse et la créativité débridée de la scène locale, nationale comme internationale.

Dans tout Bordeaux, et particulièrement dans des lieux où prime la proximité entre artistes et spectateurs, avec une attention particulière cette année portée aux propositions particulièrement intimistes, en confrontation direct avec l’artiste. Et comme chaque édition, le festival tient aussi à soutenir le

processus de création par l’accueil en résidence d’une partie des artistes invités.

À l’occasion de cette 20ème édition, une soirée-focus sera consacrée à la thématique de la censure, avec un débat organisé le 27 janvier à la MECA autour de la thématique «Liberté d’expression et censure nouvelle», et des propositions visant à interpeler chacun dans ses propres barrières.

29 ARTISTES ANNONCÉS

Eve Magot / Laurent Goldring / Volmir Cordeiro / Collectif Orobanches / Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi / Compagnie Samuel Mathieu / Mathieu Ma Fille Foundation / Joachim Maudet / Olivia Grandville / Abdulrahman Khallouf / Antoine Linsale / Eyal Bor ….

11 LIEUX PARTENAIRES

Bordeaux : La Manufacture CDCN, Marché de Lerme, Halle des Chartrons, BAG – Bakery Art Gallery, MECA, Garage Moderne

Le Bouscat : Atelier des Marches

La Rochelle : La Manufacture Cdcn La Rochelle, Mille Plateaux Ccn La Rochelle

Boulazac : Agora PNC.



Betty Tchomanga – Mascarades © Queila Fernandez