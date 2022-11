Semaine de l’Arbre en fête Dans la métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux Métropole propose une semaine festive autour de l’arbre et de la nature, du 25 novembre au 1er décembre 2022 ! Dans la métropole Bordeaux Métropole Chartrons Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour marquer la reprise de la saison des plantations et accompagner la distribution de jeunes plants, Bordeaux Métropole propose une semaine festive autour de l’arbre et de la nature, du 25 novembre au 1er décembre 2022. A cette occasion, 5450 jeunes plants seront distribués aux habitants et de nombreuses animations sont à découvrir. Cette semaine dédiée à l’arbre s’inscrit dans l’ambitieuse opération « Plantons 1 million d’arbres ». Depuis deux ans, Bordeaux Métropole a enclenché une démarche de grande ampleur afin de placer la nature au cœur de son territoire. L’arbre piège le carbone, favorise la biodiversité, créé des ilots de fraîcheur, embellit le cadre de vie et influe positivement sur la santé des habitants. L’arbre est indispensable à nos villes. Pour réussir ce défi de planter à l’échelle d’une agglomération, Bordeaux Métropole s’appuie sur ses services et surtout, mobilise de manière massive les habitants, les entreprises, les associations…tous les acteurs du territoire ont leur rôle à jouer. Des actions innovantes s’articulent autour de ce grand projet tel que le mécénat citoyen dont la campagne a débuté début octobre ou le premier budget participatif métropolitain qui permet aux associations du territoire de faire vivre sept parcelles au travers de propositions de végétalisation originales. L’arbre fait partie de notre quotidien, la réussite de cet ambitieux projet repose sur l’implication de tous.

