Des vacances à passer dans les cinémas de la Gironde 24 octobre – 6 novembre

Du 23 octobre au 6 novembre, petits et grands pourront partir dans une grande aventure sonore et visuelle au cœur de la nature.

Bordeaux Métropole

Pour les vacances de la Toussaint, les cinémas de proximité de la Gironde proposent pour les plus jeunes (dès 3 ans) des animations pour découvrir autrement le septième art.

Fluffy, l’oiseau voyageur

Pour le prix d’une place de cinéma, ils pourront assister au conte musical Fluffy, l’oiseau voyageur, créé spécialement pour l’occasion dans le cadre d’une résidence de création, en partenariat avec l’iddac. Ce conte interpreté par les Arthur et Clémence de la Taille raconte l’aventure d’un petit oiseau migrateur. Encore jeune et distrait, celui-ci rate le départ de sa famille pour les pays chauds. Seul et perdu, il décide de partir affronter le monde et le ciel pour retrouver les siens. S’ensuivra la projection du dernier film des créateurs de créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le dragon, Superasticot. Le programme combinant spectacle vivant et film est accessible dès 3 ans et sera en tournée dans 21 cinémas de la Gironde.

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Les plus aventureux pourront quant à eux partir à l’aventure avec Yuku et la fleur de l’Himalaya, film d’animation à découvrir dès 4 ans. Son réalisateur, Arnaud Demuynck accompagnera le film du 24 au 26 octobre. Bien connu pour ses programmes de courts métrages (La Chouette entre veille et sommeil, Loups tendres et loufoques, Le Quatuor à Cornes), Yuku est son premier long métrage.

Programme complet disponible en ligne.



