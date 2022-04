Dans la mesure du possible – Cie Galmae Marseille 15e Arrondissement Marseille 15e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement

Dans la mesure du possible – Cie Galmae Marseille 15e Arrondissement, 13 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement. Dans la mesure du possible – Cie Galmae Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

2022-05-13 – 2022-05-13 Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône “Qu’est ce qui pousse chacun d’entre nous à avancer dans un monde qui résiste aux changements ? Je constate que malgré les grands rassemblements et les révolutions contemporaines, rien ne change. Tout ce qui me semble précieux est éphémère. Tout ce qui m’encourage est difficile à cerner. Que faire quand j’ai besoin d’espérer, alors que j’ai du mal à croire en l’avenir ?”



Dans la mesure du possible questionne l’insaisissable volonté de continuer à avancer jour après jour. Un spectacle de nuit autour d’un dispositif à 360°, qui réunit des corps en mouvement, de la fumée, de la vidéo.



En avant-première !



Ecriture et mise en scène : Juhyung Lee

Collaboration artistique : Eunji Sung

Danse : Laura Boudou, Luis Carricaburu, Pauline Lavergne, Pierre Sanchez

Lumière : Olivier Brun

Musique : Charles-Henri Despeignes

Vidéo : Camille Sanchez



Spectacle de nuit à 360°.

Durée : 45mn

