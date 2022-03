DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE Toulouse, 6 avril 2022, Toulouse. DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse

2022-04-06 – 2022-04-06 THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis

Toulouse Haute-Garonne 12 EUR 12 20 Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ? Comment appréhender la question de l’appartenance et du « chez-soi » ? Quand devient-elle problématique au chaos du monde ?

Tiago Rodrigues va composer plusieurs récits à partir de témoignages de voyages effectués sur le terrain par les délégations de la Croix-Rouge. Dans cette nouvelle création, l’auteur-metteur en scène Tiago Rodrigues, virtuose dans l’art de mêler les strates narratives, s’empare d’un thème liant l’histoire intime et la grande histoire.

Lieu : La Salle – Durée : 2h Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ? Comment appréhender la question de l’appartenance et du « chez-soi » ? Quand devient-elle problématique au chaos du monde ?

Tiago Rodrigues va composer plusieurs récits à partir de témoignages de voyages effectués sur le terrain par les délégations de la Croix-Rouge. THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Ville Toulouse lieuville THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE Toulouse 2022-04-06 was last modified: by DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE Toulouse Toulouse 6 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne