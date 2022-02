Dans la mesure de l’impossible -Tiago Rodrigues Besançon, 12 février 2022, Besançon.

Dans la mesure de l’impossible -Tiago Rodrigues CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz Besançon

2022-02-12 – 2022-03-29 CDN Besançon Franche-Comté 1 Avenue Édouard Droz

Besançon Doubs

3 3 EUR Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ?

À la fois simple et abyssale, cette interrogation guide l’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues dans une enquête sur la vie des personnes engagées dans l’humanitaire.

Après Sopro, où la fiction se tissait autour d’une enquête documentaire au sein de son propre théâtre, Dans la mesure de l’impossible est écrit à partir de témoignages d’équipes de la Croix-Rouge engagées dans des zones de conflit. Quelles modifications de la perception du monde et de l’expérience intime apporte cette double vie entre travail dans des territoires en guerre et retour dans un pays en paix ? Comment appréhender la question du « chez soi » quand on est confronté au chaos du monde ? Virtuose d’une écriture où s’entrelacent différentes strates de récits, Rodrigues tisse un spectacle multilingue porté par quatre comédiens et comédiennes et un musicien. Ensemble, ils explorent les passions et les doutes, la foi et la peur qui s’affrontent dans l’intimité des volontaires. Un engagement à la mesure de l’impossible, cet impossible dont René Char disait « nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne ».

