Dans la mesure de l’impossible ThéâtredelaCité (ex-TNT), 6 avril 2022, Toulouse.

Dans la mesure de l’impossible

du mercredi 6 avril 2022 au vendredi 8 avril 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Théâtre Dans cette nouvelle création, l’auteur-metteur en scène Tiago Rodrigues, virtuose dans l’art de mêler les strates narratives, s’empare d’un thème liant l’histoire intime et la grande histoire. Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ? Comment appréhender la question de l’appartenance et du « chez-soi » ? Quand devient-elle problématique au chaos du monde ? Comment cette double vie entre les zones de crises et de conflits et le retour chez soi dans un pays en paix modifie-t-elle le regard sur le monde et sur sa vie personnelle ? Invitant les interviewé·e·s puis les acteur·rice·s à se mettre à distance, Tiago Rodrigues va composer plusieurs récits à partir de témoignages de voyages effectués sur le terrain par les délégations de la Croix-Rouge. ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/dans-la-mesure-de-limpossible/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 6 & 7 avril 2022 à 19h30 * Les 8 avril 2022 à 20h30 * Durée estimée 2h * La Salle * Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais

Tarifs : de 12€ à 20€

Culture

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:30:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-07T19:30:00 2022-04-07T21:30:00;2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:30:00