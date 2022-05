Dans la mesure de l’impossible Théâtre du Nord, 11 mai 2022, Lille.

du mercredi 11 mai au samedi 14 mai à Théâtre du Nord

**THEATRE** **DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE** ———————————- Texte et mise en scène : **Tiago Rodrigues** Avec **Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov, Gabriel Ferrandini** (musicien) _**‘‘Une pièce puissante et bouleversante, sans clichés ni morale accablante’’**_ Libération Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ? Comment appréhender la question de l’appartenance et du « chez soi » ? Quand devient-elle problématique face au chaos du monde ? Comment cette double vie entre les zones de conflits et le retour chez soi dans un pays en paix modifie-t­ elle le regard sur le monde et sur sa vie personnelle ? Fils d’une mère médecin et d’un père journaliste, Tiago Rodrigues s’est souvent demandé pourquoi il avait choisi de raconter le monde plutôt que de le sauver en agissant de manière plus concrète. Cette réflexion a poussé récemment le grand dramaturge portugais à rencontrer des équipes de la Croix-Rouge internationale à Genève. Ainsi est née la nécessité d’écrire un spectacle par le prisme de l’intime afin de regarder le monde par les yeux de ces personnes engagées dans l’humanitaire.

De 1 à 25 €

Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa vie pour aider les autres ? Nourri des témoignages de professionnel·le·s de l’humanitaire, ce spectacle aborde la question de l’engagement.

