Dans la mesure de l’impossible La Comédie de Genève, 1 mars 2022, Genève.

Dans la mesure de l’impossible

du mardi 1 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à La Comédie de Genève

Tiago Rodrigues s’ancre dans la Genève internationale pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font de l’humanitaire leur profession. Inspiré de leurs témoignages, ce spectacle multilingue surtitré en français et en anglais expose les dilemmes de ces femmes et ces hommes qui vont et viennent entre des zones d’intervention tourmentées et un paisible « chez-soi ». Investiguer sur l’engagement de terrain amène Tiago Rodrigues à réfléchir à l’impact de l’engagement artistique. Faut-il sauver le monde ou le fictionner ? Se jeter dans la bataille ou la dénoncer ? Agir directement sur le réel ou le raconter ? Texte et mise en scène Tiago Rodrigues

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



