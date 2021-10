Dans la maison de Gustave, une visite virtuelle théâtralisée Cailly, 19 novembre 2021, Cailly.

Dans la maison de Gustave, une visite virtuelle théâtralisée 2021-11-19 – 2021-11-19

Cailly Seine-Maritime Cailly

Les Amis du musée Flaubert et d’histoire de la médecine ont créé en 2014 une

troupe qui chaque année imagine, écrit et interprète une pièce en rapport étroit

et respectueux avec l’écrivain, son environnement, son oeuvre, et cette fois sa

maison ! Julie, la bonne de la famille, accompagne ainsi les visiteurs, s’arrêtant

à des endroits déterminés en fonction d’un élément remarquable de la vie de

Gustave Flaubert : une pièce, un meuble, un objet, un portrait… Des

personnages surviennent alors pour donner vie au souvenir. Dix-huit comédiens

et comédiennes entraînent le public dans la maison de Gustave. Et lorsque la

pièce est donnée dans un autre lieu que le musée, la déambulation se fixe, et des

projections de photographies permettent aux spectateurs assis de s’imaginer

dans la belle demeure de la rue Lecat à Rouen.

amismuseeflaubert@gmail.com +33 6 32 39 15 45

