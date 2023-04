Dans la lune Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Dans la lune Le Melville, 9 mai 2023, Paris. Le mardi 09 mai 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Blues, swing, bossa dans un concert intimiste. Ces trois compagnons de l’IMEP mêlent les standards aux musiques inspirées de leurs voyages et rencontres. Du swing au blues en passant par la bossa nova, une merveilleux voyage est prosposé par ce trio génial. Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

Dans la Lune

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Melville Adresse 28 Rue Jean Mermoz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Melville Paris

Le Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dans la lune Le Melville 2023-05-09 was last modified: by Dans la lune Le Melville Le Melville 9 mai 2023 Le Melville Paris Paris

Paris Paris