Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Dans la Lune Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Dans la Lune Espace Culturel l’Atrium, 15 janvier 2022, Tassin-la-Demi-Lune. Dans la Lune

Espace Culturel l’Atrium, le samedi 15 janvier 2022 à 17:00

C’est l’histoire d’un petit garçon à qui l’on dit sans cesse qu’il est dans la lune. Il nous raconte ses voyages imaginaires et ses rêves sur fond de musique originale et artisanale. Un conteur et 6 musiciens vous embarquent une invitation au périple et à se constituer son propre carnet de voyage intime !

Tarif Unique : 7 euros

RÉMI GAUDILLAT SEXTET Espace Culturel l’Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T17:00:00 2022-01-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Autres Lieu Espace Culturel l'Atrium Adresse 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Ville Tassin-la-Demi-Lune lieuville Espace Culturel l'Atrium Tassin-la-Demi-Lune