DANS LA LANGUE DE MOLIERE SALLE ROBERT DELACAZE, 27 avril 2023, BILLERE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Molière, dans toute sa modernité avec les contours élégants de la langue de sa langue espiègle. Une pièce légèrement féministe, avec une Célimène qui prend enfin le pouvoir. On a monté une pièce, avec des personnages de bout en bout, mais à partir d'extraits de différentes pièces de Molière. Quelques pincées de modernité saupoudrées ça et là. Le choix de passages très modernes dans leur problématique, dans la satire, et la belle langue de Molière, rendue accessible.

