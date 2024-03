DANS LA JUNGLE TERRIBLE JUNGLE DES LABELS ! escons Saint-Sulpice-sur-Lèze, vendredi 22 mars 2024.

DANS LA JUNGLE TERRIBLE JUNGLE DES LABELS ! escons Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Escons, le domaine de charme à Saint-Sulpice-sur-Lèze organise sa soirée conférence, repas !

Vous êtes attentifs à votre alimentation mais vous vous sentez perdus dans la multitude des labels et certifications que l’on trouve sur les étiquettes et les emballages ? Vous souhaitez en savoir plus ?

Cette soirée est faite pour vous ! Alors rejoignez-nous ! 3434 34 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22

escons ESCONS, DOMAINE DE CHARME

Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie

L’événement DANS LA JUNGLE TERRIBLE JUNGLE DES LABELS ! Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2024-03-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE