### Exposition Pour fêter ses flamboyants vingt ans, le studio TAT ouvre ses coffres et en sort une profusion de scénarios annotés, de croquis, de making of, de gadgets, de trophées et bien d’autres surprises. Autant de clés pour pénétrer dans le monde magique du cinéma d’animation et de sa fabrication. Comment crée-t-on un univers visuel ? Comment invente-t-on des plantes et des fleurs ? Comment passe-t-on d’un gribouillis sur une page de carnet à un personnage doté d’une façon de marcher, de regarder, de sourire toute à lui ? Les documents autour de Terra Willy vous permettront de percevoir le moment prodigieux où une idée naît. Et son scénario annoté, rempli de phrases coupées et réécrites, sa partition musicale, elle aussi surlignée et glosée, vous permettront de deviner l’importance du travail d’écriture. _Pil_, film qui sortira le 13 octobre 2021, vous amènera en plein cœur de la « fabrique » : là où les décisions sont encore à prendre, où des choix divergents sont encore possibles et où les animatiques, sortes de story-boards animés, vous laissent deviner ce que le film sera. _Les As de la jungle_, qui constitue le premier grand succès du studio, vous montrera la vie palpitante d’un film (et d’une série télé) après sa naissance : la promotion, les gadgets, les produits dérivés, les fans… Et, au centre de tout cela, l’histoire étonnante d’un studio toulousain qui s’est imposé sur les écrans du monde entier. Ses films sont maintenant diffusés dans pas moins de soixante-dix pays dans le monde ; l’équipe est passée d’un trio de passionnés, David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti, à un effectif de 120 personnes ; la technique d’animation a évolué du stop-motion des premiers temps à la 3D… Des figurines en pâte à modeler qui ont servi à la réalisation des premiers films jusqu’à l’Emmy Award qui a primé la série animée _Les As de la jungle_, cette exposition retrace le parcours d’un studio Pixar à la française, qui a élu domicile à Toulouse. ### Plus d’infos [Site de la Cinémathèque de Toulouse](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/expositions/2203) ![]() ### Infos pratiques Cette exposition a lieu du 7 septembre au 7 novembre 2021.

Entrée libre

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



