DANS LA JUNGLE, 15 novembre 2022, .

DANS LA JUNGLE



2022-11-15 18:30:00 – 2022-11-15 19:30:00

Superforma et JMFrance proposent : « Dans la Jungle », Fantasmagorie dessinée pour quatre silhouettes . Concert en image

« Remonter ce fleuve, c’était comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde, quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois. » Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres.

Avec pour inspiration la musique ellingtonienne et l’atmosphère singulière du récit d’aventure de Joseph Conrad, le Sensationnel MajoR Ut s’associe à l’illustrateur Benjamin Bachelier dans cette fantasmagorie musicale immersive qui plonge le spectateur au cœur de la jungle et des sons de la pluie diluvienne, du chant des insectes, des pépiements de petits oiseaux et des grondements d’animaux sauvages. Ce concert-dessiné restitue l’atmosphère moite et inquiétante d’une forêt primaire luxuriante qui prend la forme d’une aquarelle en constante évolution. Au son de lourds tambours de cérémonies occultes, d’appels sorciers ou d’excentriques appeaux à éléphants, les musiciens nous embarquent dans leurs explorations zoologiques sur les rives obscures d’un fleuve inconnu pour un dépaysement assuré.

« Dans la Jungle », Fantasmagorie dessinée pour quatre silhouettes . Concert en image.

https://superforma.fr/agenda/dans-la-jungle

dernière mise à jour : 2022-06-27 par