danses 2d empire Samedi 21 janvier, 09h30 dans la halle, Saint-Jean-de-Braye (45)

avec 2d empire dans la halle, Saint-Jean-de-Braye (45) Rue de la Mairie dans la halle, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40689 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier danses 2d empire pour personnes souhaitant apprendre dans un groupe convivial et sympathique. Danses travaillées: quadrille des lanciers, gigue américaine, polka Indigo, Feuerfest, valse du Commandeur, danses d’animation, quadrille français… Contacter le 0665689306 pour avoir plus d’infos. Pensez aux chaussures de danse. Au plaisir de danser ensemble! source : événement danses 2d empire publié sur AgendaTrad

Lieu dans la halle, Saint-Jean-de-Braye (45) Adresse Rue de la Mairie dans la halle, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France

