DANS LA GUEULE DE L’OGRE | LE MANTEAU SANS TÊTE (PLATEAU PARTAGÉ) MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. Jusqu’à 10 ans. payant Billetterie complice Soutenez la pratique amatrice sur scène et choisissez le prix de votre billet : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Un plateau partagé marionnettique qui met la résilience et la guérison à l’honneur. Dans la gueule de l’Ogre et Le Manteau sans Tête, deux pièces qui nous rappellent que même si la souffrance est souvent invisible, elle n’en est pas moins présente.

DANS LA GUEULE DE L’OGRE

Confrontée à la prédation organisée et à la dévoration du monde, une jeune femme tente de se libérer de l’Ogritude. En transformant des objets quotidiens en personnages nocifs, les auteurs de cette pièce marionnettique mettent des visages sur les violences invisibles. Mêlant au sarcasme quelques notes de musique et de fantaisie, ce « dramaticule » nous amène à nous interroger sur les causes de notre aliénation.

DISTRIBUTION

• Compagnie Astrolabes· Texte, mise en scène et interprétation : Anne Montégut, Thierry Ribault

LE MANTEAU SANS TÊTE

Une femme sans tête emprisonnée dans son passé. Un manteau comme une carapace formée avec le temps et le rejet du monde. Mais aujourd’hui tout va changer, elle l’a décidé. C’est le jour de la métamorphose. Un spectacle tout en poésie et en retenue qui nous plonge dans l’intime d’une femme qui va renaître et s’ouvrir au monde.

DISTRIBUTION

• Véronique Ursin

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/gueule-logre-manteau-sans-tete 0185530350 breguet@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=547&lng=1

© DR DANS LA GUEULE DE L’OGRE | LE MANTEAU SANS TÊTE