Découverte des fossiles des Vaches noires Dans la Grande Halle Colombelles, 27 juillet 2023, Colombelles.

Colombelles,Calvados

Découvrir la paléontologie et la géologie et comprendre ce qu’est un fossile c’est ce que l’on vous propose avec cet atelier/conférence animé par des passionnés et spécialistes de la question. Vous pourrez admirer, manipuler et poser toutes les questions pour que les fossiles n’aient plus de secrets pour vous ! A partir de 7 ans.

Cette animation est proposée par le Paléospace de Villers-sur-Mer..

2023-07-27 14:30:00 fin : 2023-07-27 16:30:00. .

Dans la Grande Halle Rue des ateliers

Colombelles 14460 Calvados Normandie



Discover paleontology and geology, and understand what a fossil is, with this workshop/conference led by specialists in the field. You’ll be able to admire, handle and ask all the questions you need to know about fossils! Ages 7 and up.

This event is organized by the Villers-sur-Mer Paléospace.

Descubrir la paleontología y la geología y entender qué es un fósil es lo que te proponemos con este taller-conferencia dirigido por aficionados y especialistas en la materia. Podrás admirar, manipular y hacer todas las preguntas que necesites para que los fósiles dejen de tener secretos para ti A partir de 7 años.

Esta actividad está organizada por el Paléospace de Villers-sur-Mer.

Entdecken Sie die Paläontologie und Geologie und verstehen Sie, was ein Fossil ist. Das ist es, was wir Ihnen mit diesem Workshop/Vortrag anbieten, der von leidenschaftlichen Experten geleitet wird. Sie können die Fossilien bewundern, anfassen und alle Fragen stellen, damit Sie keine Geheimnisse mehr vor ihnen haben! Ab 7 Jahren.

Diese Veranstaltung wird vom Paléospace in Villers-sur-Mer angeboten.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité