Bibliothèque de la Jonction, le mercredi 4 mai à 18:30

Dans la galaxie Star wars : recyclage et expansion ————————————————– ### Conférence d’Alain Boillat Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures Afin d’honorer notre thématique annuelle, en ce mercredi 4 mai, nous avons choisi de célébrer l’anniversaire de la saga Star Wars qui enchante petit-e-s et grand-e-s depuis maintenant 45 ans. Nous vous invitons à une conférence épique qui vous emmènera dans cette galaxie lointaine, très lointaine, avec Alain Boillat, spécialiste du genre. Alain Boillat est professeur à la section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne. Ses domaines de recherche sont : Théories de la fiction et du récit dans les médias audiovisuels, Génétique des textes scénaristiques, Histoire croisée du cinéma et de la bande dessinée, Étude de la voix au cinéma, Pratiques sérielles et genres populaires.

Gratuit

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève

