Dans la fumée des joints de ma mère TGP,Saint-Denis, 6 février 2022, Saint-Denis.

Dans la fumée des joints de ma mère

du dimanche 6 février 2022 au dimanche 20 février 2022 à TGP, Saint-Denis

DE Christine Citti MISE EN SCÈNE Jean-Louis Martinelli Des vieux pas comme les autres… Geneviève et Albert, soeur et frère, ont pour amies Malika et Estelle, tous les quatre ont entre soixante-huit et soixante-douze ans. Dans leur « monde d’après », il n’existe plus d’hôpitaux ou de services publics pour accueillir les personnes âgées. Passé soixante-dix ans, la mort est annoncée par la réception d’un jeton. Dans les vingt-quatre heures, quelqu’un vient mettre fin à votre vie. Seulement, nos vieillardes et vieillard sont de vrais rebelles, pas des enfants de chœur. Ils y tiennent à la vie, et ne comptent pas terminer ainsi, dans la tristesse et le renoncement. Quand Albert reçoit le fameux jeton, le quatuor s’organise pour une fin d’existence entre fête, ivresse et joie. Pas question pour eux d’attraper la « sélénité » ! Plutôt monter un plan, un plan inoubliable. Après le succès d’Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner, le metteur en scène Jean-Louis Martinelli retrouve l’autrice et comédienne Christine Citti ainsi qu’Élisa Kane pour Dans la fumée des joints de ma mère, aux côtés de Laurence Roy, Samira Sedira, Arthur Oudot, le poisson rouge Archibald et Alain Fromager dans le rôle d’Abert, fan du chanteur Christophe. En choisissant leurs dernières heures, Geneviève, Malika et Estelle revisitent leur existence, autantde violences subies comme épouse, femme ou fille, tandis qu’Albert chantonne. Une distribution à la partition vive et subtile, pour un théâtre dont le parler populaire saisit avec finesse les drames d’abandon et de solitude de personnes âgées – signe de leur bonne santé – refusent une fin de vie obligée. Faisant fi de tout réalisme, Jean-Louis Martinelli nous emporte dans une joyeuse apocalypse (avec substances illicites) afin d’éclairer ce dernier voyage face au temps qui passe, en jouant entre ambiance surannée, espace imaginaire et fiction dystopique.EN PARTENARIAT AVEC LA MC93



Des vieux pas comme les autres… Geneviève et Albert, soeur et frère, ont pour amies Malika et Estelle, tous les quatre ont entre soixante-huit et soixante-douze ans. Dans leur « monde d’après », il…

TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T15:30:00 2022-02-06T17:30:00;2022-02-07T20:00:00 2022-02-07T22:00:00;2022-02-09T20:00:00 2022-02-09T22:00:00;2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T22:00:00;2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T20:00:00;2022-02-13T15:30:00 2022-02-13T17:30:00;2022-02-14T20:00:00 2022-02-14T22:00:00;2022-02-16T20:00:00 2022-02-16T22:00:00;2022-02-17T20:00:00 2022-02-17T22:00:00;2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T22:00:00;2022-02-19T18:00:00 2022-02-19T20:00:00;2022-02-20T15:30:00 2022-02-20T17:30:00