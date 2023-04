Dans la foulée des mots, entre la Bibliothèque historique et le Musée Carnavalet. Musée Carnavalet – Histoire de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dans la foulée des mots, entre la Bibliothèque historique et le Musée Carnavalet. Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit Une lecture-spectacle déambulatoire conçue par Pauline Caupenne avec le comédien Richard Pinto Percutante comme les gants du boxeur, fluide comme les gestes du nageur, l’écriture est avant tout une affaire de mouvements. En préparation de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la bibliothèque Amélie vous invite à chausser vos baskets pour une balade à travers l’histoire des Jeux, la littérature et le patrimoine. De la Bibliothèque historique au Musée Carnavalet, cette déambulation théâtrale au cœur du Marais sera l’occasion d’explorer deux superbes lieux du patrimoine parisien. Une expérience artistique garantie sans effort physique. Informations pratiques : départ de la balade dans la cour de la Bibliothèque historique à 15 h. Réservation sur bibliocite.fr Pauline Caupenne est comédienne, metteur en scène à l’origine des Visites Imaginaires et fondatrice de la compagnie ETERIA. Après un début de carrière dans l’industrie du cinéma indien Bollywood, elle a travaillé avec différents metteurs en scène au théâtre et au cinéma avec Grégoire Leprince-Ringuet pour son premier long-métrage La forêt de Quinconces et avec Simon Abkarian dans ses derniers spectacles au Théâtre du Soleil. Musée Carnavalet – Histoire de Paris 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Contact : https://bibliocite.fr/evenements/ 01 44 78 80 50 https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ www.bibliocite.fr/evenements

