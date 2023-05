Dans la foulée des mots Bibliothèque Amélie, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription auprès de Bibliocité :

Une lecture-spectacle déambulatoire conçue par Pauline Caupenne avec le comédien Richard Pinto

Percutante comme les gants

du boxeur, fluide comme les gestes du nageur, l’écriture est avant tout

une affaire de mouvements.

En préparation de l’accueil des Jeux Olympiques et

Paralympiques 2024, la bibliothèque Amélie vous invite à chausser vos baskets pour

une balade à travers l’histoire des Jeux, la littérature et le patrimoine.

Richard Pinto vous mènera notamment jusqu’à l’Esplanade des Invalides,

qui accueillera en 2024 les

épreuves de tir à l’arc et para tir à l’arc. Laissez-vous guider par sa voix ;

il sait viser juste et trouvera les mots qui feront mouche.

Une expérience artistique garantie sans effort physique.

inscriptions auprès de Bibliocité

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://bibliocite.fr/evenements/

© Richard Pinto