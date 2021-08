Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Dans la forêt lointaine Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

Seule, ou avec son Kamishibaï, s’accompagnant de petits instruments de musique, de comptines et de jeux de doigts, Laurence Mouton vous contera l’histoire d’un petit oiseau blessé recueilli par un sapin, du petit hérisson sans ami ou celle de l’ours et la chouette…Mais… Chut!!! Il ne faut pas déjà révéler tous les secrets de la forêt!!!

Gratuit – Inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T16:00:00

