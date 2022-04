Dans la forêt disparue / Irène Voyatzis / Théâtre L’Echangeur Catégorie d’évènement: île de France

Dans la forêt disparue / Irène Voyatzis / Théâtre L’Echangeur, 4 mai 2022, . Le Théâtre l’Echangeur accueille du mercredi 4 mai au samedi 7 mai la création théâtrale jeune public, Dans la forêt disparue !

Date et horaire exacts : Du mercredi 04 mai 2022 au samedi 07 mai 2022 :

vendredi, samedi

de 19h30 à 20h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 15h40

payant Tarif plein : 10 € Tarif réduit : 8 € Tarif enfant : 6 € Texte Olivier Sylvestre

Mise en scène Irène Voyatzis

Collaboration artistique Antoine Formica

Jeu Léa Delmart, Antoine Formica, Steffy Glissant

Conception Scénographie Lila Meynard, Irène Voyatzis

Construction Mathieu Rouchon, Alma Roccella

Création Marionnettes Alma Roccella

Costumes Zoé Lenglare | Lumières & régie générale Jérôme Bertin

Sons Samuel Mazzotti | Régie Bartolo Filippone

Chargée de production Claire Tatin

Regards Adèle Dumour, Matthieu Lebreton Oli est un petit garçon qui a peur de tout son amie Val, elle, n’a peur de rien. Tous deux sont poussés par Marcel, le grand-père, à la découverte de la forêt voisine menacée de disparition par la construction d’une cité pavillonnaire…

Sans le savoir, Oli et Val partent à la découverte des enjeux de leur monde et se lancent dans un parcours initiatique qui bouleversera leur enfance, mais aussi le destin de la forêt elle-même. À travers un questionnement sur l’urgence climatique, la transmission, le passage à l’âge adulte, Dans la forêt disparue en appelle au pouvoir de transformation de l’imagination. « Si on y croit vraiment fort, si on se dit que c’est possible, ben ça devient possible » Oli PROLONGEMENT DE PLATEAU

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de chaque représentation en après-midi. Durée : 1h10 | Dès 8 ans Contact : https://lechangeur.org/programmation 01 43 62 71 20 reservation@lechangeur.org https://www.facebook.com/events/492631525243369/492631535243368?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://lechangeur.org/programmation/spectacles/dans-la-foret-disparue Théâtre L’Echangeur

