Dans la forêt des émotions

Dans la forêt des émotions, 24 octobre 2022, . Dans la forêt des émotions



2022-10-24 16:30:00 – 2022-10-24 EUR 8 10 L’Ecureuil est en colère, Dame Chouette n’arrête pas de pleurer et le grand gentil Loup est mort de peur…

Le petit rossignol a beau être joyeux et annoncer le printemps, c’est le chaos ! Il faut remettre de l’ordre dans tout ça…



Un conte musicalo-cacophonique, interactif avec marionnettes.



De 1 à 3 ans. Rien ne va plus dans la forêt des émotions ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville