Dans la crise actuelle de l’Église… Revisiter les fondamentaux de la foi avec Karl Rahner Facultés Loyola Paris Paris, jeudi 16 mai 2024.

Dans la crise actuelle de l'Église… Revisiter les fondamentaux de la foi avec Karl Rahner Soirée débat Jeudi 16 mai, 19h30 Facultés Loyola Paris

Début : 2024-05-16T19:30:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

La crise de l’Église européenne ne date pas d’aujourd’hui, ni les anticipations de nouvelles figures d’Église. Karl Rahner est un des rares théologiens du 20e siècle qui a pris très tôt conscience des mutations qui nous attendent et qui les a pensées. Lors de cette soirée, on discutera quelques-unes de ses propositions en présentant en même temps quatre volumes de l’édition critique de ses Œuvres, parus en 2022 et 2023.

Avec Michel FÉDOU, Évelyne MAURICE, Olivier RIAUDEL et Christoph THEOBALD

