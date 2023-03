Poésie sans frontières – 5 ans ! Dans la cour du petit séminaire Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Poésie sans frontières – 5 ans ! Dans la cour du petit séminaire, 7 avril 2023, Pont-Croix

Pour les 5 ans de la médiathèque Jeanne Nabert, « Poussières d'étoiles », son espace poésie, s'est saisi du thème « Frontières » proposé par le Printemps des Poètes. La francophonie est apparue à la fois comme une frontière -linguistique- et comme un espace complexe ouvert au monde ou se côtoient d'autres cultures, d'autres langues. De cette idée est né le projet « Poésie sans frontières » dans lequel les poèmes en langue française trouvent un écho dans d'autres langues parlées dans les pays francophones. Des poèmes, dits et chantés en français, breton, wolof ou encore djehu…

