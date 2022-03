Dans la cour des grands Médiathèque de Fontenilles Fontenilles Catégories d’évènement: Fontenilles

**ATTENTION NOUVELLE DATE : MERCREDI 27 AVRIL** Tous les jours à la récré, le cartable de Paul vole joyeusement de mains en mains. Tout le monde rit, sauf Paul. Silencieux, il rassemble ses affaires éparpillées dans la cour. Zoé n’aime pas ce jeu, elle a vu les yeux tristes de Paul. Impuissante devant la méchanceté des enfants, elle sent grandir une boule dans son ventre. Comment arrêter ce jeu cruel ? Il faut aller le dire, mais qui va l’écouter ? Dans la cour des grands, où s’arrête le jeu ? Où commence le harcèlement ? **Par le Théâtre du Chamboulé** * Conception, écriture et mise en scène : _Martine Dargent_ * Comédienne : _Stéphanie Villanti_ * Danseuse : _Aline Gubert_ * Musiciens bande son : _Tom Grimaud_, piano / _Gabriel Cornet_, violon / _Doran Alibaud_, violoncelle * Photos : _Baptiste Hamousin_ * Affiche : _Cristian Pineda Amo_ * Production : _Ségolène Geindre_ **Théâtre / danse – à partir de 6 ans – durée : 50 min** **Jauge limitée à 60 personnes / max** **Gratuit sur inscriptions au 05 34 47 00 47** **Petite bande annonce :** [**[https://www.youtube.com/watch?v=b-G2PyqV6ko](https://www.youtube.com/watch?v=b-G2PyqV6ko)**](https://www.youtube.com/watch?v=b-G2PyqV6ko) **Et pour plus d’informations :** [**[https://www.chamboule.org/](https://www.chamboule.org/)**](https://www.chamboule.org/)

Spectacle sur la thématique du harcèlement à l'école

