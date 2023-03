ATELIER : POP UP AUTOUR DE JEANNE Dans la cour de l’Hôtel Groslot, 28 avril 2023, Orléans.

ATELIER : POP UP AUTOUR DE JEANNE 28 et 29 avril Dans la cour de l’Hôtel Groslot Gratuit

Partez à la découverte des vitraux narrant l’épopée de Jeanne d’Arc à Orléans, cela vous inspirera pour réaliser un carnet de croquis ayant comme couverture un vitrail en papier, coloré par vos soins. Munis de votre nouvel outil, partez en balade dans l’Hôtel Groslot et découvrez les représentations de Jeanne d’Arc. Vite croquez-les !

Réalisation d’un pop-up et de dessins avec l’aide d’Anaïs Groisy (illustratrice), visites de la Cathédrale et de l’Hôtel Groslot en compagnie d’une guide conférencière du service Ville d’art et d’histoire.

Limité à 10 personnes

En partenariat avec l’Hôtel Groslot et Anaïs Groisy (illustratrice).

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Dans la cour de l’Hôtel Groslot Hôtel Groslot, 2 Pl. de l’Etape, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/animation-enfants-ville-d-art-et-d-histoire-atelier-pop-up-autour-de-jeanne-d-arc.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0001139382acbb6cd6bad »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T14:00:00+02:00 – 2023-04-28T16:00:00+02:00

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00

-sys-vah Visite

A.Groisy