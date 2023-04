Le marché de Fleury en Bière Dans la cour de la Mairie, 1 janvier 2023, Fleury-en-Bière.

Dans la cour de la mairie se tient le marché de Fleury en Bière tous les samedi matin..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Dans la cour de la Mairie

Fleury-en-Bière 77930 Seine-et-Marne Île-de-France



In the courtyard of the town hall is held the market of Fleury en Bière every Saturday morning.

El mercado de Fleury en Bière se celebra todos los sábados por la mañana en el patio del ayuntamiento.

Im Hof des Rathauses findet jeden Samstagmorgen der Markt von Fleury en Bière statt.

Mise à jour le 2022-12-15 par Fontainebleau Tourisme