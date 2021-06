DANS LA COUR / CINÉ PLEIN AIR Frac Centre – Les Turbulences, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Orléans.

Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 8 juillet à 22:00

### Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 juillet le Frac Centre-Val de Loire vous donne rendez-vous dans la cour des Turbulences pour un cycle de projections de films en plein air intitulé « Dans la cour ». – Restauration et buvette à partir de 20h30 – Projection des films à 22h GRATUIT « Papicha », Mounia meddour France, Algérie, Belgique 2019 / Drame Durée : 109′ Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda Alger dans les années 1990. Nedjma, une étudiante de dix-huit ans passionnée de stylisme, refuse de laisser les événements tragiques de la guerre civile algérienne l’empêcher de mener une vie normale et de sortir la nuit avec son amie Wassila. Alors que le climat devient de plus en plus conservateur, elle rejette les nouvelles interdictions imposées par les radicaux et décide de se battre pour sa liberté et son indépendance en organisant un défilé de mode. RÉCOMPENSES – Festival du film d’El Gouna 2019 : Meilleur film arabe – Festival du film francophone d’Angoulême 2019 : Valois du public, Valois du meilleur scénario et Valois de la meilleure actrice pour Lyna Khoudri – César 2020 : Meilleur premier film ; Meilleur espoir féminin pour Lyna Khoudri SÉLECTIONS – Festival de Cannes 2019 : sélection Un certain regard, en compétition pour la Caméra d’or – Festival du film de Philadelphie 2019 : en compétition pour le meilleur premier film – Festival international du film de Valladolid 2019 : sélection

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T22:00:00 2021-07-08T23:45:00