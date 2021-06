Orléans Frac Centre - Les Turbulences Loiret, Orléans DANS LA COUR / CINÉ PLEIN AIR Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

DANS LA COUR / CINÉ PLEIN AIR Frac Centre – Les Turbulences, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Orléans. DANS LA COUR / CINÉ PLEIN AIR

Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 1 juillet à 22:00

DANS LA COUR / CINÉ PLEIN AIR Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 juillet le Frac Centre-Val de Loire vous donne rendez-vous dans la cour des Turbulences pour un cycle de projections de films en plein air intitulé « Dans la cour ». Jeudi 1er juillet : « La cité des femmes » (La Città delle donnne) de Federico Fellini Italie-France / 1979 Avec Marcello Mastroianni, Ettore Manni, Bernice Stegers. Marcello rencontre dans le train une inconnue qui se dérobe à ses avances. Alors qu’elle descend en pleine campagne, il décide de la suivre jusqu’à son hôtel et se retrouve au cœur d’un congrès féministe. Toute la programmation du cycle Dans la cour : [[https://urlz.fr/fYma](https://urlz.fr/fYma)](https://urlz.fr/fYma) > Restauration et buvette à partir de 20h30 > Projection du film à 22h GRATUIT PROJECTION DU FILM « LA CITÉ DES FEMMES » DE FEDERICO FELLINI Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T22:00:00 2021-07-01T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans