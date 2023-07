Fête du 14 juillet Dans la commune Saint-Vallier, 14 juillet 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

10h30 – Pl. Aristide Briand Départ du défilé des pompiers

11h00 – Parking du Quai Gagnère (sous la Mairie)

Découverte des véhicules de secours du CIS

11h30 – Parvis de la Mairie Cérémonie et discours du Maire

12h00 – Parvis de la Mairie Apéritif.

2023-07-14 10:30:00 fin : 2023-07-14 12:00:00. .

Dans la commune

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



10:30 am – Pl. Aristide Briand Departure of the firemen’s parade

11h00 ? Parking du Quai Gagnère (under the Mairie)

Discovery of CIS emergency vehicles

11h30 – Parvis de la Mairie Ceremony and speech by the Mayor

12h00 – Parvis de la Mairie Aperitif

10.30 h – Pl. Aristide Briand Salida del desfile de bomberos

11h00 ? Aparcamiento Quai Gagnère (bajo el Ayuntamiento)

Descubrimiento de los vehículos de emergencia del CIS

11h30 – Parvis de la Mairie Ceremonia y discurso del Alcalde

12h00 – Parvis de la Mairie Aperitivo

10:30 Uhr – Pl. Aristide Briand Start der Feuerwehrparade

11h00 ? Parking du Quai Gagnère (unter dem Rathaus)

Entdeckung der Rettungsfahrzeuge des CIS

11:30 Uhr – Rathausvorplatz Zeremonie und Rede des Bürgermeisters

12.00 Uhr – Rathausvorplatz Aperitif

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche