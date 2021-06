« DANS LA CHAIR » DE PAUL BLOAS Le Mans, 18 juin 2021-18 juin 2021, Le Mans.

« DANS LA CHAIR » DE PAUL BLOAS 2021-06-18 13:00:00 – 2021-08-29 17:30:00 Rue des Fossés Saint-Pierre Collégiale Saint-Pierre-la-Cour

Le Mans Sarthe

Depuis 1984, Paul Bloas peint des géants sur du papier et les colle sur les murs de France et d’ailleurs. Quelques milliers à ce jour. Ses peintures se dégradent et s’effacent sous l’effet des intempéries ou de la griffe humaine. L’artiste présentera cet été à la Collégiale un panel de ses créations à l’origine de ses peintures in situ, aujourd’hui disparues. Exposition de peintures. Dans le cadre de Plein Champ. Fermée le lundi et jours fériés. Ouverte le dimanche de 10h00 à 13h00.

+33 2 43 47 36 52

