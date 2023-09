Salon du livre « Lire en Tursan » Dans la bastide Geaune, 7 octobre 2023, Geaune.

Geaune,Landes

La bastide se transforme en salon du livre à ciel ouvert pour la 26e fois..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . .

Dans la bastide Place de l’Hôtel de ville

Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



The bastide is transformed into an open-air book fair for the 26th time.

Por 26ª vez, la bastida se transforma en una feria del libro al aire libre.

Die Bastide verwandelt sich zum 26. Mal in eine Buchmesse unter freiem Himmel.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Chalosse Tursan