Dans Kel Etat T CARRE RONDELET, 25 février 2023, MONTPELLIER.

Dans Kel Etat T CARRE RONDELET. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 17:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 11.75 à 11.75 euros.

Les émotions, ça surprend ! Ça bouleverse ! Ça transforme ! Mais ça peut aussi s’apprivoiser… Les portes du petit théâtre Butaï s’ouvrent sur Filament, petit dragon hypersensible. Son doudou a disparu. En partant à sa recherche il va traverser une pluie de sensations, aidé de quelques parapluies. Pour raconter ce voyage, une comédienne et une musicienne explorent tout l’univers des émotions, avec de la musique et des chants, des corps en mouvement, une boule de lumière magique… Et quand Filament arrive au bout de son aventure et que les portes du Butaï se referment, c’est là que petits et grands repartent avec en cadeau une ritournelle magique. Un retour au calme et à l’équilibre !

Votre billet est ici

CARRE RONDELET MONTPELLIER 14 rue de Belfort Herault

Les émotions, ça surprend ! Ça bouleverse ! Ça transforme ! Mais ça peut aussi s’apprivoiser…



Son doudou a disparu.

En partant à sa recherche il va traverser une pluie de sensations, aidé de quelques parapluies. Les portes du petit théâtre Butaï s’ouvrent sur Filament, petit dragon hypersensible.Son doudou a disparu.En partant à sa recherche il va traverser une pluie de sensations, aidé de quelques parapluies. Pour raconter ce voyage, une comédienne et une musicienne explorent tout l’univers des émotions, avec de la musique et des chants, des corps en mouvement, une boule de lumière magique… Et quand Filament arrive au bout de son aventure et que les portes du Butaï se referment, c’est là que petits et grands repartent avec en cadeau une ritournelle magique. Un retour au calme et à l’équilibre !

.11.75 EUR11.75.

Votre billet est ici