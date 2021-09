Dans Hip-Hop “Queen Blood” Saint-Valery-en-Caux, 17 septembre 2021, Saint-Valery-en-Caux.

Dans Hip-Hop “Queen Blood” 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-17 Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Coaccueil avec l’association À la découverte de nos villages dans le cadre des 13e Rencontres sur le plateau.

Au croisement des rythmes africains et de l’esprit clubbing, Ousmane Sy a développé un style inimitable : l’afro-house, une danse à la fois aérienne et pulsionnelle, inspirée des clubs new-yorkais et de la danse africaine.

Avec Queen Blood, pièce pour sept danseuses, sept reines issues de tous horizons et de tous les styles – hip-hop, dancehall, krump, locking… -, Ousmane Sy explore les énergies et les gestes féminins et les invite à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à la performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité.

Portée par une musique rythmée aux sonorités afro-house, cette pièce est un hommage aux femmes danseuses !

A 20h au rayon vert

DURÉE 1H

TARIFS B : 19 à 8€

Public : 8 ans +

Spectacle suivi du verre de l’amitié, dans le cadre des Rencontres sur le Plateau

+33 2 35 97 25 41 https://www.lrv-saintvaleryencaux.com/

dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre