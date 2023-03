Marcigny dans les étoiles Dans différents lieux de la ville de Marcigny Marcigny Marcigny Catégories d’Évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Marcigny dans les étoiles Dans différents lieux de la ville de Marcigny, 8 juin 2023, Marcigny Marcigny. Marcigny dans les étoiles EUR Centre-ville Dans différents lieux de la ville de Marcigny Marcigny Saône-et-Loire Dans différents lieux de la ville de Marcigny Centre-ville

2023-06-08 – 2023-06-10

Dans différents lieux de la ville de Marcigny Centre-ville

Marcigny

Saône-et-Loire Marcigny . EUR 12.5 55 Conférence débat en présence de Jean-François Clervoy, astronaute de réputation internationale et de Dominique Proust, astrophysicien de réputation internationale. Cette conférence aura pour thème « Vivre et travailler dans l’espace ». Plusieurs animations seront prévues durant cet évènement : exposition en plein air de photos, planétarium, bibliothèque éphémère, concours de déguisement d’astronautes pour les enfants, décoration des vitrines sur le thème de l’espace, animations bibliothèque, diffusion de films au cinéma sur le thème de l’espace, cocktail dînatoire, participation des restaurants sur le thème de l’espace, diffusion de chants et musique sur le thème de l’espace, etc ….. marcignydanslesetoiles@gmail.com Dans différents lieux de la ville de Marcigny Centre-ville Marcigny

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Marcigny Saône-et-Loire Dans différents lieux de la ville de Marcigny Centre-ville Ville Marcigny Marcigny Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Dans différents lieux de la ville de Marcigny Centre-ville Marcigny

Marcigny Marcigny Marcigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcigny marcigny/

Marcigny dans les étoiles Dans différents lieux de la ville de Marcigny 2023-06-08 was last modified: by Marcigny dans les étoiles Dans différents lieux de la ville de Marcigny Marcigny 8 juin 2023 Centre-ville Dans différents lieux de la ville de Marcigny Marcigny Saône-et-Loire Dans différents lieux de la ville de Marcigny Marcigny Marcigny Saône-et-Loire

Marcigny Marcigny Saône-et-Loire