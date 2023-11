Les Rencontres d’Arles Dans différents lieux de la ville Arles, 1 juillet 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Les Rencontres d’Arles, festival annuel de la photographie, ont été fondées en 1970 par le photographe arlésien Lucien Clergue, l’écrivain Michel Tournier et l’historien Jean-Maurice Rouquette..

2024-07-01 fin : 2024-09-22

Dans différents lieux de la ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



The Rencontres d’Arles, an annual photography festival, was founded in 1970 by the Arles photographer Lucien Clergue, the writer Michel Tournier and the historian Jean-Maurice Rouquette.

Los Rencontres d’Arles, festival anual de fotografía, fueron fundados en 1970 por el fotógrafo de Arles Lucien Clergue, el escritor Michel Tournier y el historiador Jean-Maurice Rouquette.

Die Rencontres d’Arles, ein jährlich stattfindendes Festival für Fotografie, wurden 1970 von dem in Arles lebenden Fotografen Lucien Clergue, dem Schriftsteller Michel Tournier und dem Historiker Jean-Maurice Rouquette gegründet.

