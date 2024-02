Dans ce monument de la danse contemporaine, corps et mouvements se dédoublent jusqu’au vertige Le CENTQUATRE – PARIS Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

vendredi, samedi, dimanche

de 19h30 à 20h40

.Public adolescents adultes. payant

de 14 € à 28 €

Monument de la danse contemporaine aujourd’hui transmis à une nouvelle génération, Fase déploie une écriture minimaliste avec une énergie sans pareille. La rigueur et la simplicité des gestes, costumes et lumières ont traversé intactes les décennies.

À sa création en 1982, Fase donne le coup d’envoi d’un nouvel âge de la danse contemporaine, où la rigueur du minimalisme se conjugue à une physicalité intense. La pièce impose Anne Teresa De Keersmaeker comme une chorégraphe majeure, douée d’une inventivité rare. En quatre mouvements pour deux danseuses, sur des pièces du compositeur new-yorkais Steve Reich, elle associe un vocabulaire simple (tourner, sauter, balancer) à une impressionnante science de la mise en lumière et en scène. Corps et mouvements se dédoublent jusqu’au vertige, en jeux d’ombres et ressemblances entre interprètes.

Anne Teresa De Keersmaeker met ici à l’épreuve un jeu sur la géométrie des déplacements (cercle, demi-cercle, ligne droite) et la répétition de phrases simples recombinées, qui deviendra sa signature. Comme elle l’a déjà fait avec Rosas danst Rosas, autre pièce emblématique du début des années 80 présentée au CENTQUATRE-PARIS en 2018, la chorégraphe a transmis Fase, dont elle était initialement l’une des deux interprètes, à une nouvelle génération de danseuses.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/anne-teresa-de-keersmaeker-fase.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066494868

Anne Van Aerschot