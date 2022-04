Dans ce monde – Le petit voyage – Thomas Lebrun Théâtre d’Orléans, 7 mai 2022, Orléans.

Dans ce monde – Le petit voyage – Thomas Lebrun

Théâtre d’Orléans, le samedi 7 mai à 10:30

**Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder.** [Découvrez l’un des teasers du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=42ZLt2lm4Yo&feature=youtu.be) “Cette pièce est destinée à plusieurs publics : les tout-petits à partir de 2 ans, les petits à partir de 6 ans, mais aussi tout le monde jusqu’à point d’âge. Elle propose 3 formats différents pensés spécialement pour ces publics, autour d’un même concept : un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde. L’important ici est l’émerveillement, la poésie, la rencontre, la diversité, la réception, l’autre. Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques d’un monde catastrophe que l’on nous reflète ou que l’on construit. Toute la journée, on nous parle de guerre, de trahison, de pauvreté, de puissance, d’argent, de réussite, de place à tenir… Si ce côté des choses est surmédiatisé, l’autre versant peine à trouver sa juste place. Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement, pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais plutôt comme on aimerait le regarder. Laisser de la place à l’imaginaire, ne pas avoir peur du “beau” qui, de nos jours, deviendrait presque un “gros mot”.” Thomas Lebrun − **Centre chorégraphique national de Tours** Chorégraphie Thomas Lebrun Interprétation Maxime Aubert, Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher Musiques Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar Traoré, Chœur de Femmes de Sofia & Zdravko Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev, Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh Ali Khan, Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi Session Singers, Alfredo Boloña, Jards Macalé, Hermanos Abalos, Banda de Musica Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass Costumes Kite Vollar, Thomas Lebrun Lumières Jean-Philippe Filleul Son Mélodie Souquet − **Le petit voyage** **Samedi 7 mai** 10h30 − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 30 minutes – Tout public à partir de 2 ans Séances scolaires lundi 2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 mai _Ce spectacle est intégré au dispositif “GRAND!E – Une saison jeune public” à Orléans qui a pour vocation de rendre visible l’ensemble des propositions artistiques de certaines structures culturelles orléanaises à l’adresse des enfants de 2 à 12 ans et de leurs parents._

Tarifs de 5€ à 10€

Trêve poétique à partir de 2 ans

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T11:10:00