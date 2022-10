Dans ce jardin qu’on aimait

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un pasteur musicien perd sa femme en couches. Il se réfugie dans le deuil et commence à noter les bruits du monde, des chants d’oiseaux aux sons de la pluie. Il rejette sa fille Rosamund dont la ressemblance avec sa mère défunte lui devient insupportable…

En adaptant le récit de Pascal Quignard, Dans ce jardin qu'on aimait, la metteuse en scène et comédienne Marie Vialle nous fait entrer dans un univers sonore où la solitude devient une écoute absolue du monde, et le souvenir d'un être aimé la manifestation d'une cruauté inattendue. Inspiré de la vie du compositeur américain Simon Pease Cheney, interprété par Yann Boudaud, ce spectacle déploie un espace épuré où les chants d'oiseaux éveillent à la conscience d'un monde infini. Pour cette cinquième collaboration avec Pascal Quignard, Marie Vialle déroule le fil, d'hier à aujourd'hui, d'un récit émouvant, qui fait entendre la beauté d'une langue littéraire à travers les portraits d'êtres solitaires dévoués à la création.

