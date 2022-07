Dans ce jardin qu’on aimait

Dans ce jardin qu’on aimait, 30 novembre 2022, . Dans ce jardin qu’on aimait



2022-11-30 – 2022-12-02 Marie Vialle adapte le roman de Pascal Quignard Dans ce jardin qu’on aimait et propose une traversée entre texte, sons et chants, de l’histoire d’un père et sa fille, sur les traces de cette œuvre commune… dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville