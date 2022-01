Dans ce 23 Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-GeorgesBussière-Saint-Georges Catégories d’évènement: Bussière-Saint-Georges

Creuse

Dans ce 23 Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges, 25 janvier 2022, Bussière-Saint-GeorgesBussière-Saint-Georges. Dans ce 23 2 Le Grand Carteron Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges

2022-01-25 19:00:00 – 2022-01-25 20:30:00

Bussière-Saint-Georges Creuse 2 Le Grand Carteron Bussière-Saint-Georges Creuse Bussière-Saint-Georges Adhésion annuelle 10 € (1er atelier découverte offert (possibilité de participer à une seule séance)) Animation d’un atelier de danses en lignes (rock, salsa, charleston, tango, cha-cha-cha, valse…) Adhésion annuelle 10 € (1er atelier découverte offert (possibilité de participer à une seule séance)) 2 Le Grand Carteron Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges

dernière mise à jour : 2022-01-23 par OT d’Evaux les Bains

Détails Catégories d’évènement: Bussière-Saint-Georges, Creuse Autres Lieu Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Adresse 2 Le Grand Carteron Ville Bussière-Saint-GeorgesBussière-Saint-Georges lieuville 2 Le Grand Carteron Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Departement Creuse

Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-GeorgesBussière-Saint-Georges Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bussiere-saint-georgesbussiere-saint-georges/

Dans ce 23 Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges 2022-01-25 was last modified: by Dans ce 23 Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges Bussière-Saint-Georges 25 janvier 2022 Bussière-Saint-Georges Creuse

Bussière-Saint-GeorgesBussière-Saint-Georges Creuse