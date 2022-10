Ateliers d’artistes Dans 131 ateliers d’artistes du Loiret, 22 octobre 2022, Orleans.

Voir https://www.loiret.fr/poaa-2022

Portes-ouvertes chez nos créateurs loirétains

Portée avec enthousiasme par les créateurs du Loiret, cette fête des arts et des talents garde comme objectif de favoriser la rencontre des publics avec les œuvres et les savoir-faire, tout en valorisant les artistes et professionnels des métiers d’art installés en Loiret. L’occasion est donnée à tous les participants, créateurs et visiteurs, de mettre en lumière la passion du beau, la capacité de résilience, le goût de l’espoir. Ainsi, cette 17ème édition anniversaire se déploie sur 49 communes en Loiret et promet des échanges exclusifs et conviviaux avec quelque 131 créateurs qui vous accueilleront



Ateliers d’Artistes Loiret 2022