Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit Réservation par téléphone, par mail ou directement sur place Une lecture théâtralisée de l'Abécédaire de l'Inconnu par la comédienne Geneviève Robin Neuf femmes, mères d'enfants porteurs de handicap, témoignent pour la première fois de leur combat quotidien. Leurs récits recueillis au Pari's des Faubourgs ont été rassemblés dans un livre, Abécédaire de l'inconnu, dédié à tous les parents. Une lecture théâtralisée, par Geneviève Robin, sera présentée le samedi 28 octobre et suivie d'un temps convivial avec le public. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

